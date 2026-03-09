Naomi et Khady, deux femmes qui font bouger les lignes dans la mobilité à Dakar

Naomi, un symbole d'indépendance financière et de liberté



Pour Naomi, prendre le volant a été bien plus qu’un choix professionnel : c’est un acte d’émancipation. Diplômée en commerce international et marketing, elle a choisi de sortir des trajectoires classiques pour devenir actrice de son propre destin. Entre ses responsabilités de mère et son activité, elle construit un équilibre exigeant mais porteur de sens. « Après avoir déposé mon enfant, cette boule de douceur, je sais que dehors, il y a une autre réalité », confie-t-elle. Chaque course devient une affirmation de sa liberté.



Malgré les défis – incompréhensions, préjugés ou situations délicates, comme cette cliente ayant refusé de payer par peur d'un itinéraire inconnu, elle puise sa force dans les encouragements de passagers qui n'hésitent pas à tripler le prix de la course pour soutenir son audace. Naomi incarne cette nouvelle génération de femmes qui transforment les opportunités numériques en leviers concrets d’autonomie financière et encourage d’autres à oser se lancer.



Khady, une victoire sur les stéréotypes de genre



Cette même volonté de s’imposer et de réussir se retrouve chez Khady, surnommée la “Dakar Lady”. Dans un secteur encore marqué par les stéréotypes de genre, elle reçoit des commentaires surprenants mais admiratifs de ses passagers : « C’est la première fois que j’entre dans un VTC conduit par une femme » ou « Les femmes sont braves, on doit les laisser gérer les véhicules Yango ».



Après une période d’incertitude professionnelle, elle a su saisir l’opportunité offerte par la plateforme pour bâtir une activité stable et structurée. Pour elle, conduire est plus qu’un métier : c’est une manière de revendiquer sa place et de prouver que les femmes ont toute leur légitimité dans cet univers. Quitter sa famille à l’aube pour ne la retrouver que le soir est un sacrifice assumé, le prix à payer pour son indépendance. Elle conclut : « En ce 8 mars, j’invite toutes les femmes à oser et à être les architectes de leurs destins. »



Ibrahima, transformer une opportunité en véritable carrière structurée

Face à ces parcours féminins marqués par la conquête de liberté, et incarnant une rupture avec les normes établies, le profil d’Ibrahima Sané, illustre l’évolution du métier lui-même.



Ancien employé de bureau devenu as du bitume, il a professionnalisé sa pratique en quatre ans, optimisé ses performances et fait de la route un véritable espace d’expertise.



Pour lui, chaque trajet est une source d’apprentissage et d’expériences humaines enrichissantes. Il se souvient avec émotion d’une course de dix minutes, réalisée contre la montre pour sauver le rendez-vous crucial d’un client, un moment de soulagement qui illustre la noblesse de son engagement. Pour Ibrahima, ce métier est un catalyseur de destins où efficacité et dimension humaine se rencontrent. « J’invite les jeunes en quête d’indépendance financière à se lancer, car c'est un métier réellement rentable et flexible », souligne-t-il.



Ce croisement de trajectoires met en lumière une réalité essentielle : si l’opportunité est la même, les enjeux ne le sont pas toujours. Pour les femmes, il s’agit souvent de franchir des barrières invisibles, de déconstruire des préjugés et de s’imposer dans des environnements où elles étaient peu attendues. Chaque trajet devient alors un symbole : celui d’une victoire sur les stéréotypes, d’un pas de plus vers l’égalité économique et d’une liberté conquise.



Plus qu’une simple activité, cette dynamique illustre une mutation sociale plus large : celle d’une génération qui refuse les limites imposées et choisit d’écrire ses propres histoires.