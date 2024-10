Natation - Championnats d'Afrique Zone 2 : le Sénégal rafle 13 médailles, dont 9 en or

Le Sénégal poursuit sa récolte de médailles aux championnats d'Afrique Juniors-Seniors de natation de la Zone 2, à Accra, au Ghana. Au terme de la deuxième journée, l'équipe sénégalaise a décroché 13 médailles, dont 9 en or, dans les catégories garçons et filles, informe Wiwsport.



Portée par une Oumy Diop en grande forme, la délégation sénégalaise a brillé de fort belle manière lors de la deuxième journée des championnats d’Afrique Juniors-Seniors de Natation (Zone 2).



Pour rappel, le Sénégal avait déjà remporté 8 médailles, dont 3 en or, lors de la première journée.