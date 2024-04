National 1 : Lusitana et Jeanne d’Arc chutent, Cambérène à une victoire de la montée, ASSUR reléguée

Étoile Lusitana, leader de la poule B, qui pouvait acter sa montée en Ligue 2, a été battu mardi par le Port (1-0), à l’occasion la 19ème journée décalée du National 1. La Jeanne de Dakar voit, elle, ses espoirs de montée s’amenuiser après sa défaite devant Africa Foot (0-1).



Poule A : Cambérène à une victoire de la Ligue 2

En se relançant lundi par une victoire contre Olympique de Ziguinchor (1-0), le leader Cambérène (37 pts) n’est plus qu’à une victoire de la montée avec 8 longueurs d’avance sur son dauphin AS Kaffrine (2ème, 34 pts). À trois journées du terme, les deux autres places de la montée vont se disputer à trois entre Kaffrine (34 pts), Kolda (3ème, 30 pts) et Gazelles de Bignona (4ème, 29 pts).



Poule B : Lusitana menacé par USCT Saint-Louis

Le leader Étoile Lusitana (35 pts) a connu mardi sa 4ème défaite de la saison face au Port (1-0), alors qu’il pouvait fêter sa montée en cas de victoire. Son dauphin USCT de Saint-Louis (32 pts), qui a obtenu le point du nul face à Avenir de Dakar (0-0), s’est rapproché à trois longueurs.



L’AS Bambey (3ème, 30 pts) a été tenue en échec par l’AS Saloum (0-0). Africa Foot (29 pts) prend la 4ème place à la Jeanne d’Arc (5ème, 27 pts), qu’elle a battue (0-1). Saloum (6ème, 27 pts) est aussi à trois points de la dernière place qualificative de la montée.



Tout est relancé cette poule et la montée va se jouer au moins jusqu’à l’avant-dernière journée. Lors de la 20ème journée, le leader Lusitana sera encore en danger face à Yeggo (7ème, 26 pts).