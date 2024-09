Naufrage de Mbour : la plateforme « DIISOO NGIR TABAX ELEK » annonce une marche silencieuse le 21 septembre et invite Diomaye à décréter une journée de deuil national

La plateforme Citoyenne « DIISOO NGIR TABAX ELEK », déplore la recrudescence du fléau de la migration irrégulière qui a fini par plonger tout récemment le Sénégal, en particulier la ville de Mbour, située dans l'ouest du Sénégal, précisément sur la Petite-Côte dans le deuil suite au chavirement d’une pirogue causant la mort de plusieurs personnes.



Face à la presse ce jeudi, les acteurs non-étatiques réunis au sein de la plateforme citoyenne « DIISOO NGIR TABAX ELEK » composé de plusieurs organisations notamment : la Plateforme des Acteurs non Étatiques, LEGS AFRICA, Débat Numérique National de la Jeunesse, DNNJ, Comité national tripartite du dialogue social de pêche, aquaculture, migration et ressources offshore, Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale, Coalition nationale pour une pêche durable, Union nationale des charpentiers, Association nationale des pêcheurs-plongeurs, Coalition des acteurs de la pêche du Sénégal, Réseau des femmes de la pêche du Sénégal, Association des marins du Sénégal, Syndicat national des gens de mer, Réseau des GIE interprofessionnels des quais de pêche, Réseau des comités locaux de pêche artisanale (CLPA) a exprimé sa profonde tristesse et ses condoléances aux familles endeuillées, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux survivants.



DIISOO NGIR TABAX ELEK, estime qu’ « il est impératif que l’État, en plus du plan ORSEC, prenne des mesures immédiates. Ces organisations qui soulignent que « La personne humaine est sacrée », ont également invité les autorités à décréter « Un deuil national » et à organiser « un Conseil présidentiel dédié à la migration irrégulière » qui selon eux est, désormais « un Problème National Urgent et Prioritaire ». Mais aussi suggèrent la création d’un « observatoire opérationnel », pour restaurer l’espoir et la dignité des jeunes ainsi que le suivi et la prise en charge de leurs préoccupations ».



La plateforme citoyenne, annonce une marche silencieuse, le 21 septembre 2024 à Mbour et compte aller vers les familles pour sensibiliser les populations sur les dangers de ce phénomène. Selon eux, il est crucial de sensibiliser les autorités, les collectivités, les communautés et les familles sur cette question vitale, car chaque citoyen est une partie de la solution.



Ils appellent toutes les forces vives à se joindre à l’Initiative nationale citoyenne contre la migration irrégulière. La plateforme a profité de l’occasion pour magnifier la visite du Président Diomaye Faye hier mercredi sur le lieu du drame. Soulignant que c’est la première fois dans l’histoire qu’un Chef d’Etat fasse une descente en personne dans ce genre de cas, rappelant que ses prédécesseurs, se sont contentés d’envoyer des représentants.



Rappelons qu’en l’espace de 48 heures, 36 corps sans vie ont été repêchés à Mbour.