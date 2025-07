Afrique du Sud: le ministre de la Police «mis en congé» après un scandale

Cyril Ramaphosa a finalement placé son ministre de la Police, Senzo Mchunu, en congés forcés, suite à ces révélations, qui soulèvent, selon lui, « de vives inquiétudes quant au respect de la Constitution, de l’état de droit et de la sécurité nationale ». « Ces allégations nécessitent une enquête urgente et approfondie » a ajouté le chef de l’État, avant d’annoncer la mise en place d’une commission. Elle aura la charge d’établir si les institutions policières et judiciaires nationales ont été infiltrées par des groupes criminels.



Senzo Mchunu, un haut cadre de l’ANC, est notamment accusé d’avoir démantelé une équipe spéciale de la police qui enquêtait sur les meurtres politiques dans la région du KwaZulu-Natal.



Dans un communiqué, le ministre a indiqué respecter la décision du président, et se dit prêt à répondre aux accusations. Il sera, dans l’intervalle, remplacé à son poste par Firoz Cachalia, un ancien élu local de l’ANC et professeur de droit à l’université.