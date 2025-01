Navétane à Yeumbeul-Sud : Cinq suspects arrêtés après le meurtre de Moustapha Dieng

La police de Yeumbeul-Sud a interpellé cinq individus dans le cadre de l’enquête sur la mort de Moustapha Dieng, survenue lors d’un match de championnat populaire de « Navetane » opposant l’ASC Farba à l’ASC Natangué, le lundi 20 janvier 2025. Les suspects, identifiés comme C. Diamé, W. Faye, S. M. Sarre, M. T. Ndour et N. Teuw, ont été arrêtés grâce aux témoignages des proches de la victime. Ils ont été déférés devant le parquet du tribunal de grande instance de Guédiawaye, informe Le Soleil.



Ce drame s’est produit à Yeumbeul-Sud, dans le département de Keur Massar, lorsque des affrontements violents ont éclaté entre les supporters des deux équipes, entraînant la mort de Moustapha Dieng, pris dans la mêlée.



Face à l’émoi suscité par cet incident, la police nationale a renforcé la sécurité dans les zones sensibles pour prévenir d’autres troubles. « Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour rétablir et maintenir l’ordre », a assuré un responsable des forces de l’ordre.



L’enquête reste ouverte pour identifier d’éventuels complices.