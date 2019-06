Ndèye Tické Ndiaye Diop : « BBC avance des chiffres sans fondement… »

Le gouvernement du Sénégal est monté au créneau, ce mercredi après midi, pour donner sa version des fait suite à la diffusion, le 3 juin 2019, par la chaîne de télévision BBC dans son magazine Panorama d’un reportage intitulé : « Sénégal : scandale à 10 milliards de dollars ».



Ndèye Tické Ndiaye Diop, Porte-parole du gouvernement du Sénégal a, dans la déclaration du gouvernement rendue publique, indiqué que BBC avance des chiffres sans fondement. « BBC avance, sans aucun fondement, le chiffre surréaliste de 10 milliards de dollars que l’État sénégalais aurait perdu dans une transaction entre deux compagnies privées, relative aux deux blocs précités », dit-elle.



Selon Mme Diop, « ce reportage, manifestement tendancieux, est ponctué de graves et fausses allégations sur la gouvernance des ressources pétrolières du Sénégal, notamment les blocs appelés Saint-Louis offshore profond et Cayar offshore profond qui avaient été attribués à la société Petro-Tim, en association avec la société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN), conformément chiffre est purement imaginaire. Il ne correspond à aucune réalité économique et financière du projet, encore moins à une quelconque perte de revenus futurs pour l’Etat du Sénégal ».



Face à cette grave atteinte à la réputation de l’Etat du Sénégal, la ministre précise que le Gouvernement tient à rétablir la vérité. « Pour la bonne compréhension de la chronologie des faits, il convient de rappeler que l’instruction du dossier évoqué dans le reportage a été conclue avant l’entrée en fonction de SEM le Président Macky Sall, le 2 avril 2012 », dit-elle.