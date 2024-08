Ndiédieng : le maire Dr Abdoul Aziz Mbodji promet d'en faire une commune verte

Faire de Ndiédieng une commune verte telle est l'ambition de son maire Dr Abdoul Aziz Mbodji. A cet effet, il a initié une vaste campagne de reboisement dans la zone. "Le reboisement nous permet effectivement de passer le cap de la transition écologique. Il nous permet aussi à avoir des ressources additionnelles permanentes et des activités génératrices de revenus durables aux populations. A Ndiédieng, nous voulons 240 arbres dans cette allée d'1,6 km", a exprimé Dr Mbodji.



Le maire de cette communen dans la région de Kaolack s'est ainsi exprimé devant le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, du Gouverneur de la région Ousmane Kane, des chefs de service régionaux, des personnalités politiques, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, entre autres.



A Ndiédieng, le maire Abdoul Aziz Mbodji a, par ailleurs, annoncé l’aménagement d’un ‘’quartier écologique’’ . Une idée à laquelle adhère le chef du secteur des eaux et forêts, le capitaine Daouda Bodian.



L'édile de la commune a profité de cette 41 ème édition de la journée nationale de l'arbre pour promettre un nouveau visage de Ndiédieng. "Le visage de Ndédieng va changer, dans deux ans, si nous parvenons à sauver les plantations", a -t-il promis.