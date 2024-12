Ndioum : Le budget communal pour 2025 connaît une hausse de plus de 156 millions de FCFA









Le conseil municipal de Ndioum, situé dans le nord du Sénégal, a approuvé, vendredi, un budget de 531 720 058 francs CFA pour l’année 2025. Ce montant représente une hausse significative par rapport à l’exercice précédent, qui s’élevait à 375 millions de FCFA,informe APS.





« Le budget examiné et adopté est fixé à 531 720 058 francs CFA. Il connaît une augmentation importante par rapport à l’année dernière », a déclaré Oumar Diaw, adjoint au maire, à l’issue de la session budgétaire présidée par Ousmane Sidibé, adjoint du préfet du département de Podor.



Cette hausse est notamment due à une enveloppe de 367 192 284 francs CFA, octroyée dans le cadre du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN). « Ce financement a été entièrement intégré dans le Plan d’investissement annuel de l’année en cours », a précisé Oumar Diaw.





Le secrétaire municipal, Djibril Diallo, a souligné que cette enveloppe permettra de concrétiser plusieurs projets structurants, notamment :« l’achèvement de la médiathèque municipale. La finalisation des travaux de l’hôtel Macina Tooro. L’aménagement de la place publique et d’espaces verts. La construction d’un deuxième marché et d’un foiral municipal. »



En parallèle, les conseillers ont validé le Plan d’investissement triennal 2025-2027, présenté comme « un document clé pour les communes bénéficiaires du PACASEN ».

Ces investissements visent à améliorer les infrastructures de Ndioum et à renforcer les services municipaux pour répondre aux besoins croissants de la population.



Ndeye Fatou Touré

