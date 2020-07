Nécrologie - Balla Sidibé de l'Orchestra Baobab n'est plus

La musique sénégalaise en deuil. Balla Sidibé du mythique Orchestra Baobab est décédé ce mercredi-matin (29 juillet 2020). Selon l'Association des Métiers de la Musique du Sénégal (AMS) qui rapporte le décès d'un des monuments de la musique, "c'est après une journée de répétition bien remplie avec ses camarades que le chanteur ne s'est pas réveillé le lendemain."



L'AMS s'associe à la douleur de toute la communauté artistique et présente ses condoléances à la famille éplorée ainsi que les membres de groupe Orchestra Boabab.



Orchestra Baobab est un groupe de musique sénégalais créé dans les années 1970 et qui, après une longue interruption, a renoué avec le succès à l'échelle internationale au début des années 2000. Son style musical se caractérise par un mélange de rythmes latins (notamment cubains), de sonorités africaines (chants wolofs et sérères, harmonies casamançaises, mélodies traditionnelles d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb) et d'influences soul ou jazz.