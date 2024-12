Nécrologie : Décès de Assane Sèye, Dirpub de Senegal7

La presse sénégalaise est en deuil. Assane Seye, Directeur de publication (Dirpub) de Senegal7, est décédé suite à une courte maladie. Le défunt est peint par ses confrères comme "un homme de consensus et d’une rare générosité, professionnel et rigoureux".



PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée et au monde des médias.