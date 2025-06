Dette publique : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances sur une levée massive de fonds

Dans une question orale transmise au ministre des Finances et du Budget, le député Thierno Alassane Sall alerte sur la « dynamique préoccupante de l’endettement public du Sénégal. »S’appuyant sur les données de l’Agence UMOA-Titres, il dénonce une accélération du recours aux marchés financiers sans transparence suffisante sur l’affectation des fonds.



Selon le parlementaire, entre le 3 mai 2024 et le 30 mai 2025, l’État du Sénégal a procédé à 70 émissions de titres de créance sur le marché régional de l’UEMOA, pour un montant cumulé de 1 694 milliards de francs CFA. Deux types d’instruments ont été utilisés : les Bons Assimilables du Trésor (BAT), à court terme (31 émissions), et les Obligations Assimilables du Trésor (OAT), à moyen et long terme (39 émissions). « Les montants levés sur cette période atteignent déjà 960 milliards de francs CFA, surpassant les 734 milliards mobilisés en 2024. Le seul mois de mai 2025 a enregistré une levée record de 499,9 milliards de francs CFA. Les montants levés sur cette période atteignent déjà 960 milliards de francs CFA, surpassant les 734 milliards mobilisés en 2024. Le seul mois de mai 2025 a enregistré une levée record de 499,9 milliards de francs CFA. »



Thierno Alassane Sall s’inquiète de la prédominance des OAT, qu’il considère comme révélatrice d’un recours à la dette pour financer le fonctionnement courant de l’État, au détriment des investissements structurants. « Cette orientation compromet la soutenabilité de la dette et interroge sur les priorités budgétaires du gouvernement », estime-t-il.



Une accélération du recours à la dette en 2025



Le député note une intensification du rythme d’endettement en 2025. « En l’espace de cinq mois, le Sénégal a réalisé 35 émissions, soit autant que sur les huit derniers mois de 2024. Le montant mobilisé sur cette période – 960 milliards de francs CFA – dépasse déjà les 734 milliards levés durant toute l’année 2024 », soulève t-il.



À en croire ce dernier, le seul mois de mai 2025 a enregistré une levée record de 499,9 milliards de francs CFA, majoritairement à travers des OAT (24 sur 35 émissions). Une tendance qui, selon M. Sall, « alimente l’opacité sur l’usage réel de ces ressources, alors que les rapports d’exécution budgétaire du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 n’ont toujours pas été publiés. »



Des taux élevés, des risques accrus



L’élu de la nation interroge également le choix de mobiliser des fonds à des taux d’intérêt élevés et sur des maturités courtes, une stratégie risquée dans un contexte d’endettement déjà préoccupant. Ce mode de financement accroîtrait, selon lui, les vulnérabilités budgétaires et le risque de refinancement à moyen terme.



Dans sa correspondance, Thierno Alassane Sall formule trois séries de questions adressées au ministre : « Sur l’état de l’endettement public : il demande un détail actualisé de la dette intérieure et extérieure depuis janvier 2024, avec une ventilation par créancier et type d’emprunt. Sur la justification des emprunts : il interroge les critères qui ont guidé le choix de ces financements coûteux, alors que des sources concessionnelles existent, ainsi que les utilisations concrètes des montants levés. Et sur la gouvernance de la dette : il appelle à des mesures fortes pour améliorer la soutenabilité de la dette, la transparence dans l’exécution budgétaire, et la publication régulière des rapports financiers. »



Concluant sur un appel à la responsabilité du gouvernement, Thierno Alassane Sall insiste sur « le respect dû à la représentation nationale et sur l’obligation de transparence dans la gestion des ressources publiques. »