Trafic de faux médicaments au marché Thiaroye : un vaste réseau démantelé et un individu arrêté

Une opération conjointe menée par l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) et la Brigade Nationale de Lutte contre la Piraterie et la Contrefaçon (BNPLC) a permis de démanteler un grand réseau de trafic de médicaments contrefaits au marché de Thiaroye, dans la banlieue de Dakar. Un individu pris en flagrant délit a été arrêté. L’intervention, décrite comme une « opération coup de poing », s’inscrit dans la lutte contre le commerce illicite de produits pharmaceutiques.





D’après le communiqué parvenu à PressAfrik, l’ARP et la BNPLC ont été prévenus par des guetteurs. Toutefois, une fois sur place, plusieurs boutiques ont fermé précipitamment leurs commerces pour échapper à la saisie. « Grâce au soutien des forces de police, plusieurs magasins ont été ouverts de force, en conformité avec les textes réglementaires. »



À l’intérieur, les agents ont découvert « des dizaines de cartons remplis de médicaments non homologués et contrefaits. Ces produits, stockés dans des conditions sanitaires déplorables, échappaient à tout contrôle officiel. »



Selon l’ARP, il s’agirait de « l’une des plus grandes saisies jamais réalisées depuis la création de l’institution. »



Un individu a été arrêté en flagrant délit alors qu’il tentait de dissimuler une partie de sa marchandise. Il a été placé en garde à vue, et une enquête a été ouverte pour identifier les autres membres du réseau.



L’ARP rappelle que « l’achat de médicaments en dehors des circuits légaux constitue un danger pour les populations, et invite les citoyens à s’approvisionner exclusivement auprès des pharmacies agréées. »