Tabaski 2025: le Consulat du Sénégal à Casablanca appelle au respect de l’interdiction du sacrifice

Dans un communiqué publié ce lundi, le Consulat Général du Sénégal à Casablanca appelle ses ressortissants à « se conformer strictement » aux instructions royales marocaines interdisant le sacrifice du mouton à l’occasion de l’Aïd al-Adha 2025 (Tabaski).



Le Consulat précise que cette mesure est « fondée sur les principes de la jurisprudence islamique » et vise à « préserver l’équité sociale dans un contexte économique particulièrement tendu ».



Il rappelle également que « notre intégration passe par le respect des lois et règlements du pays d’accueil », soulignant ainsi l’importance de la cohésion et du respect mutuel entre communautés.