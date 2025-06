Santé: Pr Souleymane Mboup sacré meilleur microbiologiste du Sénégal selon Research.com

Le Professeur Souleymane Mboup a été désigné premier microbiologiste du Sénégal dans le classement 2025 publié par le site internationalement reconnu Research.com. Cette distinction repose sur des critères scientifiques rigoureux, notamment son D-index de 73, 322 publications en microbiologie et 18 280 citations.



Fondateur de l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF), le Professeur Mboup est mondialement connu pour avoir co-découvert le VIH-2. Ses travaux sur les maladies infectieuses ont marqué la science à l’échelle nationale et internationale.



Dans un communiqué publié par l’IRESSEF, l’institution souligne que cette reconnaissance consacre « l’exceptionnelle contribution du Professeur Mboup à la recherche scientifique » et souligne que l’IRESSEF est la seule institution sénégalaise à figurer dans cette édition du classement.



Créé en 2017, l’IRESSEF se positionne aujourd’hui comme un pôle d’excellence en Afrique, engagé dans la formation de la relève scientifique et la réponse aux enjeux de santé publique.