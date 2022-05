Nécrologie : Marie Josephine Diallo, Secrétaire générale de l'Assemblée nationale n’est plus !

La Secrétaire générale de l'Assemblée nationale n'est plus. Marie Josephine Diallo est décédée mercredi, 18 mai 2022. La nouvelle a été donnée par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Aymerou Gningue.



Figure emblématique, la défunte occupait le poste de secrétaire général de l’hémicycle depuis 1996. Elle a travaillé dans la plus grande loyauté avec les cinq derniers présidents de l’assemblée nationale : Cheikh Abdoul Khadre Cissokho, Youssou Diagne, Pape Diop, Macky Sall, Mamadou Seck et Moustapha Niasse.



Elle fut aussi présidente de l’Association des Secrétaires généraux des parlements francophones (ASGPF).