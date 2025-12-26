Nécrologie : décès de Birahim Ndiaye, ancien champion de lutte

L’ancien champion de la lutte sénégalaise, Birahim Ndiaye, est décédé ce vendredi 26 décembre 2025. Figure emblématique de l’arène, l’ex-sociétaire de l’écurie de Fass était également le fondateur de l’école de lutte « Saku xam xam ».
Après sa carrière sportive, il s’était investi dans la formation et l’encadrement de jeunes talents. Birahim Ndiaye a contribué à la transmission des valeurs et du savoir-faire de la lutte sénégalaise. Son décès laisse un grand vide dans le monde de l’arène.
