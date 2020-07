Ousmane Sow Huchard connu sous le nom de «Soleya Mama» n’est plus. Il est décédé ce mercredi 1er juillet 2020 à l’âge de 78 ans.



Le défunt était un acteur culturel, anthropologue, muséologue, musicologue, critique d’art et chercheur. Ousmane Sow Hu­chard a été nommé en Conseil des ministres, président du Conseil d’administration du nouveau Musée des civilisations noires. Il a été aussi ancien député à l'Assemblée nationale.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et au monde de la culture.