Nécrologie : le PCA de la Socabeg, Modou Mamoune Samb, décède au Maroc

L'homme d'affaires et Président du Conseil Administration (Pca) de la société d’Aménagement du Bâtiment et d’études Général (Socabeg) n'est plus. El Hadji Modou Mamoune Samb est décédé dimanche au Maroc, des suites d'une courte maladie.



Il a été hospitalisé à l’hôpital Principal de Dakar dans un premier temps, avant d’être évacué, il y a quelques jours au Royaume chérifien pour des soins.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.