Nécrologie : le père de Sidiki Diabaté n'est plus

L’artiste malien, Toumani Diabaté est décédé ce vendredi à l’âge de 59 ans à l’hôpital Golden Live de Bamako suite à une courte maladie.



Il laisse derrière lui un héritage musical incommensurable. Né en 1965 à Bamako, Toumani Diabaté est issu d’une lignée de griots. Il s’agit de conteurs traditionnels africains qui transmettent l’histoire et la culture de génération en génération. Dès son plus jeune âge, il est initié à la kora, une harpe-luth à 21 cordes, par son père, le légendaire Sidiki Diabaté.



Son talent et sa virtuosité lui ont permis de se démarquer rapidement, faisant de lui une figure emblématique de la musique mandingue.