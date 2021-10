Négociation avec les djihadistes : « aucune organisation nationale ou internationale n'a été mandatée », précise le gouvernement

Le Gouvernement de la République du Mali dit avoir appris par voie de presse, l'annonce de négociations entre l'État du Mali et les leaders de groupes armés terroristes. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, il informe l'opinion publique nationale et internationale, qu'à ce jour, « aucune organisation nationale ou internationale n'a été mandatée officiellement pour mener une telle activité ».



Le gouvernement a bien noté les recommandations formulées lors du Dialogue national inclusif (DNI) et la Conférence d'entente nationale, allant dans le sens de négociations entre tous les fils du pays afin de les réconcilier pour la stabilité du Mali.



Également, la transition malienne dit avoir noté que des bonnes volontés se sont manifestées pour mener des négociations. A cet effet, il salue leur initiative et les remercie des démarches entreprises pour ramener la stabilité et la quiétude dans les différentes régions du pays.



Lorsque le Gouvernement de la République du Mali jugera opportun d'ouvrir des négociations avec des groupes armés de quelque nature que ce soit, le peuple malien sera informé par les canaux appropriés, peut-on lire dans le document.