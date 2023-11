Nettoiement : le collectif des concessionnaires lève son mot d’ordre de grève illimitée

Le Collectif des concessionnaires du nettoiement a levé dimanche son mot d’ordre de grève illimitée qu’il a entamé jeudi pour réclamer à l’Etat le paiement d’arriérés de factures.



« A l’issue de multiples concertations avec la direction générale de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), le Collectif des concessionnaires du nettoiement a décidé de lever son mot d’ordre de grève et de reprendre immédiatement le service de collecte des déchets, interrompu depuis jeudi passé », indique un communiqué.



Le collectif explique avoir « pris cette décision difficile dans un élan patriotique visant à éviter de compromettre l’image de notre pays ainsi que des conditions d’exercice des activités économiques et surtout de la santé des populations ».



Il salue « la détermination du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ et du directeur général de la SONAGED, Mass Thiam, à trouver une solution pour régler la dette ».



Le collectif dit également prendre acte de l’engagement pris par l’Etat de régler au 30 novembre 2023, le solde de la dette due aux concessionnaires à la date du 30 juin dernier.