Nettoyage du marché central de Kaolack: plus de 250 tonnes d’ordures évacuées

Le week-end de propreté organisé au marché central de Kaolack par la commune et l'Ucg a permis d'évacuer plus de 250 tonnes d'ordures ménagères en deux jours. Selon le journal « Libération », l’opération a été initiée par le nouveau maire Serigne Mboup, qui a signé un protocole avec l'Unité de coordination et de gestion (Ucg) des ordures ménagères. À cet effet, les pelleteuses et véhicules de ramassage des ordures ont pris d'assaut le marché central situé en plein centre-ville.



De l'avis des techniciens de l'Ucg locale, plus de 250 tonnes ont été ramassées et évacuées durant ces deux jours. L'opération, qui pourrait être instituée mensuellement, a fait l'objet d'un Comité départemental de développement (Cdd). Elle a été bien accueillie par les occupants du marché central, désireux de voir leur lieu de travail avoir un visage plus reluisant.



D’après le quotidien, le maire, en compagnie de ses adjoints et ses proches collaborateurs, ont participé à cette opération « Augias » inaugurale. « Dans le programme proposé aux Kaolackois, l'assainissement a occupé une place centrale. Ce qui nous a poussés à sceller un partenariat avec l'Ucg dont le coordonnateur national nous a fait l'honneur de faire le déplacement de Kaolack pour signer une convention afin de nous assister dans le ramassage des ordures ménagères. Nous espérons que cette opération va être un signal fort pour les commerçants et usagers du marché central sur notre détermination à prendre cette question de l'assainissement à bras-le-corps», a affirmé Serigne Mboup.