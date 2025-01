New Deal technologique : la PDG d’Orange promet d’accompagner le Président Diomaye

Le Président de la République a reçu ce jeudi Mme Christel Heydemann, PDG du Groupe Orange. Lors de cette rencontre, elle a exprimé la volonté du groupe de soutenir l’ambition du Chef de l’État inscrite dans le New Deal technologique, visant à construire un service public moderne, agile et tourné vers l’avenir, selon les services de la présidence.



Par ailleurs, Mme Heydemann a évoqué les efforts du groupe pour renforcer la connectivité. « Notre priorité est d’investir dans les réseaux pour étendre la couverture, déployer de nouveaux sites et renforcer la connectivité. Nous misons également sur les nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle, la convergence entre réseaux mobiles et connectivité satellite, ainsi que le déploiement de la 4G et de la 5G », a-t-elle déclaré.