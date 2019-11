Ngolo Kanté menacé par un de ses conseillers

Après que L'Equipe a révélé la plainte déposée par N'Golo Kanté pour « escroquerie » et « abus de confiance » contre son agent d'image Nouari Khiari, Mediapart assure que l'international français de Chelsea a été menacé par l'un de ses conseillers, dont le frère avait « peut-être une arme » au moment de l'incident.



Mediapart révèle que Rachid Saadna, l'un des conseillers sportifs du joueur, reconnaît avoir fait pression sur Kanté en compagnie de son frère Houari. Il réclamait alors une partie des 4,8 M€ de commission touchés par l'agent Abdelkarim Douis sur le transfert du joueur, lorsque celui-ci est passé en 2016 de Leicester à Chelsea.



« Soit tu arranges l'affaire ou soit Karim Douis, je le descends »

La scène se passe en mars 2017, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), où habite la mère du joueur. Houari Saadna, qui « avait peut-être une arme » selon Rachid, aurait dit : « Mon frère se fait racketter, il se fait voler, léser. Je te donne le choix. Tu travailles avec un avocat et tu arrêtes de travailler avec l'autre (Abdelkarim Douis). Moi, je rigole pas. Soit tu arranges l'affaire ou soit Karim Douis, je le descends. Point final. »



Par la suite, Douis aurait fait passer le message suivant auprès de l'un des proches des frères Saadna : « Mon joueur, vous avez voulu me le carotte. Le petit est traumatisé, c'est moi qui vais l'envoyer au commissariat. » Contacté par Mediapart, il a démenti avoir tenu ces propos. En novembre 2018, il partagera avec Rachid Saadna la commission d'agent obtenue pour la prolongation de contrat de Kanté à Chelsea.



