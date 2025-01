Niangué : le poste de santé répond à une attente des populations

Le poste de santé de Niangué, village du département de Tivaouane (ouest), dont la construction a été entamée par le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), vient répondre à une demande des populations de cette localité et de celles environnantes, selon les bénéficiaires.

« Avant, il y avait ici une case de santé. Donc, aujourd’hui, si on a ce poste de santé, c’est une grande évolution pour notre village. Ce poste était un vœu et une demande que vient de réaliser le PUDC », déclare avec fierté Moussa Mbaye, un habitant de Niangué, un village de la commune de Darou Khoudoss.



Ce poste de santé d’un étage est érigé sur une surface bâtie de 420 m². Il devra abriter un dispensaire et une maternité, sur une parcelle clôturée de 2500 m².

La réalisation du poste de santé de Niangué a été rendue possible grâce à un investissement de 198 millions de FCFA. Il devrait être livré en février prochain.

« Il ne reste plus, après réception du bâtiment, que de confier ce poste de santé à des personnes compétentes dans le domaine sanitaire », souligne M. Mbaye.

Il indique que les habitants de son village sont tous contents du choix porté sur Niangué pour abriter cette infrastructure.



« Le bâtiment est bien construit, il est près de la route, et tout cela nous va droit au cœur », fait-il remarquer.

Le poste de santé de Niangué pourrait impacter 4326 habitants qui choisiraient de venir s’y faire soigner. Avec Aps.