Niger: annulation des derniers permis de recherche minière après un scandale de lingots d'or

Ce sont 1400 kilos de lingots d'or d'une valeur de plus de 60 milliards de francs CFA qui sont saisis à l'aéroport d'Addis Abeba, il y a trois semaines, sans aucun document officiel, alors que la cargaison est en partance pour Dubaï.



Les autorités aéroportuaires éthiopiennes informent alors les autorités nigériennes. 82 agents des douanes, de la police, de la gendarmerie, et des eaux et forêts affectés à l'aéroport de Niamey sont relevés de leurs postes et réaffectés. Une enquête est officiellement ouverte, selon le directeur général de la douane nigérienne. Aucune autre information officielle n'a été donnée jusqu'à présent.



La section nigérienne de l'organisation de lutte contre la corruption Transparency International se dit scandalisée et s'interroge : comment de telles quantités d'or peuvent-elles sortir du principal aéroport du pays sans être détectées ?



Selon l'Initiative pour la transparence des industries extractives, le Niger a officiellement exporté 235 kilos d'or en 2022, pour une valeur d'un peu moins de 10 millions d'euros. Mais des investigations faites à partir de Dubaï montrent que les mirats ont importé pour 457 millions d'euros du Niger. Un écart important, en raison du trafic.