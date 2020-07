Niger: la journaliste et blogueuse Samira Sabou enfin libre

Au Niger, la journaliste et blogueuse Samira Sabou, arrêtée le 10 juin 2020, sur plainte du fils du président Issoufou Mahamadou, a été libérée ce mardi 28 juillet, sera fixée sur son sort le 28 Juillet après avoir passée un mois et demi en prison.

Présentée, mardi 14 juillet, au tribunal de Niamey, le Procureur de la République a requis, contre Samira Sabou, un mois de prison et une amende d’un million de francs CFA en attendant le délibéré, qui est fixé pour ce jour, 28 juillet prochain. La journaliste et blogueuse a été libérée ce mardi 28 juillet 2020, pour « infraction non constituée ».



Samira Sabou était visée par une plainte pour diffamation déposée par Sani Mahamadou Issoufou, le fils et directeur adjoint du cabinet du président nigérien Mahamadou Issoufou. Il reprochait à la journaliste de l’avoir injustement mis en cause dans l’affaire des surfacturations et des faux contrats au ministère de la Défense. Le 26 mai dernier, Samira Sabou publie sur Facebook un article mettant en cause des personnalités qui seraient liées à l’affaire des malversations financières lors d’achat de matériel militaire, révélées par un audit en début d’année.



avec beninwebtv.com