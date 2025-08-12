Burkina Faso : prison à vie pour 13 personnes impliquées dans des «actes de terrorisme», dont les attaques de 2018 contre l'ambassade de France

Treize personnes impliquées dans des « actes de terrorisme », dont les attaques de 2018 contre l'ambassade de France, ont été condamnées à perpétuité au Burkina Faso et une soixantaine d’autres ont écopé de peines allant jusqu'à 21 ans de prison, selon un communiqué du procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme daté du 8 août mais rendu publique par le ministère burkinabè de la Justice ce 12 août. Le 2 mars 2018, une double attaque avait visé l'état-major général des armées ainsi que l'ambassade de France.



L'attaque contre l'état-major avait fait 8 morts parmi les militaires. Celle contre l'ambassade s'était soldée par la mort de 4 jihadistes qui n'avaient pas pu pénétrer dans l'enceinte diplomatique.