Niger: le militant de la société civile Moussa Tchangari en garde à vue pour atteinte à la sûreté de l'État

Selon l’un de ses avocats, Moussa Tchangari se porte bien et son moral est bon. Alors que l’association Alternative Espaces Citoyens - dont il est le secrétaire général - est restée sans nouvelles de lui pendant près de 48 heures en milieu de semaine, cette figure de la société civile nigérienne a pu être localisée jeudi 5 décembre en fin d'après-midi.



Interpellé chez lui dans la soirée du mardi 3 décembre par des hommes non identifiés qui ont également emporté son ordinateur, sa valise et son téléphone cellulaire, il se trouve, selon son organisation, au Service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée où il a été transféré après avoir été détenu dans un endroit inconnu où il a été conduit cagoulé.



Selon le collectif d’avocats qui l'a rencontré, les charges reprochées à Moussa Tchangari sont, entre autres, « apologie du terrorisme », « atteinte à la sureté de l’Etat » et « association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme ». Toujours selon l'un de ses avocats, celui-ci devrait être entendu ce vendredi. L’association Alternative Espaces Citoyens condamne pour sa part ces actes arbitraires et exige la libération sans condition de son secrétaire général.