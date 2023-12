Niger: les nouvelles autorités annoncent la fin de deux missions de l’Union européenne

Au Niger, les nouvelles autorités ont annoncé lundi 4 décembre mettre fin à deux missions de défense et de sécurité de l'Union européenne dans le pays.



Annonce faite au moment où une délégation russe se trouvait à Niamey, et moins de deux semaines après que le Parlement européen a adopté une résolution pour condamner le coup d'État et exiger la libération de Mohamed Bazoum, le président renversé le 26 juillet.

Après avoir demandé le départ des soldats français, et s'être rapproché du Mali et du Burkina Faso dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, Niamey a donc annoncé ce lundi mettre un terme à deux missions européennes qui étaient présentes dans le pays.