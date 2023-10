Niger: les premiers départs de militaires français ont eu lieu

L'état-major français a confirmé ce 10 octobre 2023 à RFI les premiers départs de militaires et d'équipements français du Niger « conformément à la planification, à la coordination en cours ». Militaires français et nigériens ont trouvé un accord de coordination technique : le retrait français passera par le Tchad mais pas par le Bénin, qui était pourtant la route la plus courte pour rejoindre le golfe de Guinée, puis la France.

RFI

