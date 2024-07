Niger: spectaculaire évasion de la prison de Koutoukalé où sont détenus 200 terroristes

Mobilisation générale des autorités

Une évasion spectaculaire a eu lieu ce 11 juillet à la prison de haute sécurité de Koutoukalé située à quelques km de Niamey, la capitale du Niger . Après s'être mutinés, un nombre important de détenus a réussi à s'enfuir avec à leurs trousses les forces nigériennes, aussitôt mises en alerte. Plusieurs centaines de terroristes étaient notamment détenus dans cette prison, de même que des criminels et des trafiquants de drogue.L'évasion s'est produite à la mi-journée. Ce sont des tirs et des détonations à l’intérieur de la prison qui ont alerté les gardes. Selon des sources sécuritaires, les mutins ont rapidement pris le dessus. Nombre d’entre eux ont réussi à franchir les portes blindées, les barbelés, et les vastes tranchées qui entourent la prison de Koutoukalé, avant de s’évaporer dans la nature avec comme butin d’importantes quantités d’armes et des véhicules.Un message radio du ministre de l'Intérieur destiné à tous les gouverneurs a confirmé cette évasion et lancé un appel aux chefs des villages environnants et aux leaders religieux pour que soit dénoncé tout individu suspect. Toute la région du fleuve Niger est mise en alerte, notamment les régions de Niamey et de Tillabéri où un couvre-feu a été décrété dans la ville éponyme.Les interrogations s’accumulent sur cette évasion spectaculaire. La prison de Koutoukalé est une forteresse réputée imprenable. Par deux fois, des jihadistes venus de la frontière malienne avaient tenté de libérer leurs camarades et avaient toujours échoué. Comment donc cette prison fortement gardée a pu tomber sous le contrôle de ses détenus qui ont pu se procurer des armes et maitriser leurs geôliers avant de s’enfuir ? C'est ce que devra révéler une enquête sur le déroulement de cette évasion.