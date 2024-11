Niger: un ressortissant français a été arrêté à Niamey

Arrêté mercredi 13 novembre, Marius Bercea est présenté comme un agent de la DGSE - les renseignements français - par la télévision publique nigérienne. Son interpellation intervient alors que les relations entre la France et le Niger sont extrêmement tendues depuis le coup d'Etat qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet 2023, Niamey accusant régulièrement Paris de vouloir déstabiliser le pays.



Marius Bercea a été arrêté au Niger mercredi 13 novembre alors qu'il se trouvait sur place dans le cadre d'une mission pour une entreprise privée en compagnie d'autres employés de cette même société, selon une source diplomatique française.



De son côté, la télévision publique nigérienne évoquait elle son arrestation à la suite d'une entrée dans le pays « de façon frauduleuse », la semaine dernière. Agé d'une cinquantaine d'années, Marius Bercea aurait présenté à son arrivée à Niamey un passeport roumain alors qu'il était déjà venu dans le pays muni d'un passeport français.



Un ancien légionnaire reconverti dans le conseil en sécurité

Ancien légionnaire, celui-ci s'est aujourd'hui reconverti dans des activités de conseil en sécurité, activité qui l'a notamment conduit à venir travailler à plusieurs reprises au Niger. Télé Sahel affirme qu'il a en particulier travaillé comme chargé de sécurité pour la compagnie pétrolière chinoise CNPC.



Alors que le Niger l'accuse désormais d'être un agent de la DGSE - les renseignements français - avec en toile de fond le contexte de fortes tensions entre Paris et Niamey depuis le coup d'Etat contre Mohamed Bazoum, le 26 juillet 2023, Paris met pour sa part tout en œuvre pour obtenir sa libération.



En attendant, Marius Bercea bénéficie de la protection consulaire mais la France n'ayant plus de représentation diplomatique au Niger, c'est un autre pays européen qui devrait s'en charger. L'Italie, qui reste un partenaire de Niamey, pourrait être la mieux placée. Contactée par RFI, la DGSE n'a, elle, pas souhaité commenter ces informations.