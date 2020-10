Nigeria: Buhari lance un appel à la paix mais n'évoque pas l'intervention de l'armée

Selon ses communicants, le président Muhammadu Buhari a choisi de ne pas « entrer dans un débat » tant que « tous les faits n’ont pas été établis » sur l’intervention de l’armée contre les manifestants réunis sur le péage de Lekki.



De son côté, l’armée nigériane continue de nier totalement son implication dans cette tuerie, allant jusqu’à affirmer que les images filmées par les manifestants présents sur place ont été truquées.



Ce dimanche, le gouverneur de Lagos s’est rendu sur les lieux du drame accompagné du président de l’Assemblée nationale et des gouverneurs du sud-ouest du Nigeria, venus constater les dégâts causés par les pillages et les actes de vandalisme dans la mégalopole.



La veille, le gouverneur Babajide Sanwo-Olu avait reçu son prédecesseur, Bola Tinubu - en tête-à-tête cette fois. L’ancien gouverneur de l’État de Lagos et actuel chef de l’APC, le parti au pouvoir au Nigeria, est sans conteste l’un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. Bola Tinubu est aussi soupçonné d’avoir joué un rôle dans l’intervention des militaires la semaine dernière.



« Ces allégations constituent un mensonge total et terrible » a réagi celui-ci, qui était resté totalement silencieux depuis le début du mouvement de protestation.