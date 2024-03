Nigéria : au moins 287 élèves enlevés dans une école de Kuriga

Il s'agit du deuxième enlèvement de masse dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en moins d'une semaine. Après cette attaque dans l’école publique de la ville de Kuriga , dans l'État de Kaduna, les habitants sont encore sous le choc.

Abdullahi Bello, habitant de Kuriga explique qu' "un enseignant qui dirigeait l'assemblée de l'école a été kidnappé. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'enfuir parce que certains élèves comptaient sur lui pour les protéger. "

"Un vigile a ensuite tiré en l'air pour tenter de faire fuir les hommes armés, mais il a été tué.", a-t-il ajouté.

Les enlèvements d'élèves dans les écoles du nord du Nigeria sont fréquents et sont devenus une source de préoccupation pour les autorités. Ces dernières années, des bandes criminelles ont attaqué à plusieurs reprises des écoles, principalement dans les zones rurales.

Uba Sani, gouverneur de l'État de Kaduna s'est rendu à Kuriga pour rencontrer les familles des victimes et les rassurer :

"Nous avons également rencontré les parents des enfants qui ont été enlevés. Nous avons même envoyé un message fort aux mères. Et nous leur avons fait comprendre que l'une des responsabilités les plus importantes du gouvernement est de s'assurer que nous protégeons la vie et les biens de nos citoyens.", a déclaré le gouverneur.

Ces dernières années, les enlèvements se sont concentrés dans les régions du nord-ouest et du centre, où des dizaines de groupes armés prennent souvent pour cible des villageois et des voyageurs en échange d'énormes rançons.