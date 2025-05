Nigeria: explosion à un arrêt de bus devant une caserne à Abuja

Une explosion d'origine encore indéterminée a eu lieu devant une caserne militaire dans la capitale nigériane Abuja, a annoncé l'armée, lundi 26 mai, alors que la police confirmait avoir reçu « un rapport de détresse concernant une explosion ». « Explosion à l'arrêt de bus en face du cantonnement de Mogadishu d'Abuja. Situation sous contrôle. Détails plus tard », a déclaré l'armée nigériane dans un message sur X. Une source des services de renseignement a déclaré à l'AFP que l'explosif a « soufflé la personne qui était en sa possession », et qu'« une personne a été gravement blessée et se trouve actuellement à l'hôpital médical de la Défense à Abuja ». Des photos vues par l'AFP montrent, gisant sur le sol, le corps ensanglanté d'un homme vêtu d'une chemise verte et blanche et d'un pantalon noir.