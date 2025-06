«Il est devenu fou», «quelle ingratitude»: la querelle entre Trump et Musk vire au pugilat

Dans le Bureau ovale, en pleine réception à la Maison Blanche du chancelier allemand Friedrich Merz, assis silencieusement à ses côtés, Donald Trump a livré ses premiers commentaires depuis les critiques acerbes d'Elon Musk, deux jours plus tôt.



Ce que Trump qualifie de « grande et belle loi », et qui constitue la clé de voûte de son programme présidentiel, avait été fustigée par le magnat de la tech comme « une abomination répugnante. »



« Elon et moi avions une excellente relation. Je ne sais pas si ça sera encore le cas, s'est d'abord interrogé le président américain. Je suis surpris. » « Je suis très déçu, parce qu'Elon connaissait le contenu de cette loi mieux que quasi tout le monde ici », a-t-il repris. « Tout d'un coup, il a un problème. »



Donald Trump a assuré sur son réseau Truth Social qu'il avait mis fin à la mission gouvernementale d'Elon Musk, selon lui « devenu fou » à cause d'une décision du président américain défavorable aux véhicules électriques. « Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux » du patron de SpaceX et Tesla, a-t-il menacé dans un autre message sur Truth.



« Quelle ingratitude »

La réponse d'Elon Musk n'a pas tardé : Trump et Merz répondaient encore aux questions des journalistes dans le Bureau ovale quand il s'est emparé de son réseau social X pour répliquer.



« N'importe quoi », a-t-il écrit en commentaire d'une vidéo de Trump, dans laquelle le président affirmait que sa colère était due à la perte de subventions pour les véhicules électriques. « Faux », a-t-il ensuite publié au-dessus d'un extrait dans lequel le président américain assure que Musk connaissait par avance le contenu du texte de loi budgétaire. « Faux, ce projet de loi ne m’a jamais été montré une seule fois et a été adopté en pleine nuit si vite que presque personne au Congrès n’a pu le lire ! », écrit sur X Elon Musk.



Avant d’enfoncer le clou quelques minutes plus tard : « Sans moi, Trump aurait perdu l’élection » en 2024, « les démocrates contrôleraient la Chambre des représentants et les républicains seraient à 51-49 au Sénat », a-t-il attaqué. « Quelle ingratitude », a encore accusé Elon Musk, qui a surenchéri a nouveau avec une nouvelle attaque contre le président américain : « Il est temps de lâcher la vraie grosse bombe : Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C’est la véritable raison pour laquelle ils n’ont pas été rendus publics. », avance-t-il.



Un projet de loi dans le viseur d'Elon Musk



La dispute entre Trump et Musk, soutien financier de tout premier plan pendant la campagne du républicain et devenu incontournable du début de son second mandat, survient moins d'une semaine après une cérémonie organisée à la Maison Blanche saluant la fin de la mission de l'entrepreneur, chargé de piloter des coupes drastiques dans les dépenses publiques.