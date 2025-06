Finlande : quand la digitalisation révolutionne l'administration fiscale

Le responsable des relations avec les parties prenantes a exposé comment son pays a progressivement développé un système qui place les données au cœur de sa stratégie. Cette approche permet à l'administration de collecter plus de 80 milliards d'euros annuellement, tout en maintenant des coûts opérationnels réduits.

Le responsable des relations avec les parties prenantes a exposé comment son pays a progressivement développé un système qui place les données au cœur de sa stratégie. Cette approche permet à l'administration de collecter plus de 80 milliards d'euros annuellement, tout en maintenant des coûts opérationnels réduits.

Une administration fiscale optimisée