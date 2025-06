Sud FM : Nicolas Diop, célèbre animateur de "Ndékki Li", est décédé

Nicolas Diop, voix bien connue de la radio sénégalaise, s’est éteint ce jeudi 5 mai 2025, laissant ses collègues, ses proches et de nombreux auditeurs dans une tristesse. Fils du chanteur Idrissa Diop, il s’était imposé au fil des années comme un animateur apprécié et écouté.



À Sud FM, il animait avec passion l’émission matinale "Ndékki Li", devenue un rendez-vous incontournable pour des milliers d’auditeurs. Son ton chaleureux, sa proximité avec le public et sa manière originale de traiter l’actualité faisaient de lui une voix familière du quotidien.