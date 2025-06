Historique : l'Ouzbékistan décroche sa première Coupe du monde

Classée 57e au classement FIFA, l'équipe nationale ouzbèke a défié tous les pronostics dans une zone Asie de plus en plus compétitive. Si l'on attendait plutôt des habitués comme l'Iran, la Corée du Sud ou encore le Japon, c'est bel et bien l'Ouzbékistan qui s'est invité à la table des grands.

Portée par son capitaine emblématique Eldor Shomurodov, sociétaire de l'AS Roma, et une génération montante ambitieuse, cette sélection a su faire preuve de solidité et de constance tout au long des éliminatoires. Le nul obtenu à l'extérieur, dans une ambiance bouillante à Abu Dhabi, symbolise le mental d'une équipe qui n'a jamais cessé d'y croire.

Une qualification historique, un rêve éveillé

Longtemps considéré comme un outsider discret sur la scène asiatique, l'Ouzbékistan s'est souvent arrêté aux portes du Mondial. Mais cette fois, le rêve est devenu réalité. Une première qualification qui suscite déjà un engouement immense dans tout le pays, où le football est en plein essor.

Avec cette qualification, l'Ouzbékistan rejoint la liste des nations qui participeront à une Coupe du monde élargie à 48 équipes en 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football ouzbek, qui espère désormais ne pas s'arrêter là.

Prochaine étape : briller sur la scène mondiale.

Et pourquoi pas ? Après tout, personne ne les attendait là. Et pourtant, ils y seront. L'Ouzbékistan, contre vents et marées, a gagné sa place. Le monde du football a un nouvel invité-surprise pour l'été 2026.

