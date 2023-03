Nigeria: les résultats des élections aux postes de gouverneurs tombent dans un contexte tendu

Au Nigeria, l'annonce des résultats de l'élection des gouverneurs va se poursuivre ce lundi 20 mars. Pour l'instant, le Congrès des Progressistes a remporté le plus de régions, et le Parti Démocratique Populaire marque le pas dans certains États. Aucun résultat favorable au Parti Travailliste en revanche, n'a pour l'instant été annoncé. Les élections de samedi ont été marqués par des violences, et des irrégularités un peu partout dans le pays.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">