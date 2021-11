Niokhor Laye Mbengue se fond dans la nature, après avoir encaissé 3,9 millions pour livrer 20 tonnes d'engrais

Cheikh Abass Baro avait conclu, le 8 juin dernier, un marché de prestation de service de vente d’engrais d’une quantité de 20 tonnes pour un montant 3 900 000 FCFA avec le nommé Niokhor Laye Mbengue. Ceci dans l’optique d’une vente finale à un de ses clients du nom de Thierno Ndiaye.



Dans ses échanges avec le mis en cause, celui –ci lui demandait de déclarer à son client de verser le montant de la vente sur le compte de sa société AKCIMA 3.980 000 FCFA. Ce que le sieur Ndiaye a effectué à la date du 08 juin 2021 à Coris Bank dont les coordonnées ont été fournies par le mis en cause. Avant que le versement soit effectué, le permis de conduire du conducteur ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule devant transporter la marchandise ont été envoyés au nommé Niokhor Mbengue pour qu’il organise le retrait de la dite marchandise.



De ce fait, le coordonnateur de la victime devait conduire le client dan les locaux qui abritait la marchandise qu’il avait déjà visité auparavant avec le mis en cause. Une façon de lui confirmer la disponibilité du produit. Mais puisque le coordonnateur n’était pas disponible, la victime a délégué un ami du nom de Lamine Ndiaye et une dame du nom d’Alima LY accompagnés de son client Thierno Ndiaye pour se rendre sur les lieux afin de récupérer la marchandise.



En cours de route, ils ont joint le nommé Niokhor Mbengue aux fins de les guider. A la suite de plusieurs tentatives d’explications à distance sans trouver les lieux, le client s’est senti arnaqué et est allé déposer une plainte et ses accompagnateurs arrêtés. Informé de cette situation, la victime a joint le mis en cause pour qu’il se présente au commissariat afin de prouver que la vente est licite pour que ses amis soient libérés.



Mais ce dernier n’est jamais venu. « Il m’a déclaré à plusieurs reprises qu’il était sur la route du commissariat, mais en vain. C’est ainsi que j’ai utilisé un autre numéro pour le joindre et il m’a déclaré qu’il était victime d’un accident de la circulation. Toute la journée jusqu’à 22 heures, j’ai continué de l’appeler. J’ai été ainsi obligatoire de réunir la somme de 3. 980 000 FCFA pour rembourser mon client Thierno Ndiaye et faire libérer mes amis Lamine Ndiaye et Alima Ly qui n’avaient rien n’à voir dans cette affaire », a raconté la victime aux enquêteurs. Ce qui a motivé l’arrestation du sieur Niokhor Mbengue.



Face aux limiers, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il avoue avoir utilisé l’argent à des fins personnelles. Ce qui ne lui a pas évité d’être déféré, rapporte Le Témoin.