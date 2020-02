Nioro: Pour une copie de composition, un professeur poignarde son élève

Un fait rare s'est déroulé au lycée Keur Maba Diakhou Bâ, de Nioro, une ville du sud-ouest du Sénégal, située à environ 60 km au sud-est de Kaolack. Un professeur a poignardé un de ses élèves suite à une altercation. A l’origine du drame, un copie de composition.



« C’est une histoire de note de composition. L’élève est venu ce matin en le menaçant lui demandant sa copie. Alors que M. Kane lui avait remis sa copie devant les élèves. Pour tempérer l’élève, M. Kane lui communique sa note qu’il avait déjà enregistrée. Et à sa grande surprise, l’élève avec un ton menaçant lui dit, je cite: 'j’ai pas besoin de voir ma note, j’ai besoin de ma copie, point'. Surpris de la réaction de l’élève, M. Kane essaie de le dissuader. À sa grande surprise, l’élève lui réplique: 'feek ma si bountou école bi (retrouve-moi à la porte de l'école)'…. Dès qu’il est sorti, l’élève commence à enchaîner des jets de pierres. Après, il y a eu bagarre, et le coupe-ongles l’a touché au niveau du bras avec une légère blessure. Voilà comment les faits se sont déroulés », selon le Sg du Saemss à Nioro, en l’occurrence Oumar Diaby, qui fait le récit de cette histoire.



Toutefois, il minimise l'incident, car pour M. Diaby, " Il s’agit d’une petite égratignure, l’affaire a été réglée et tout se passe bien. Même si je lui ai dit que son action est déplorable » a t-il souligné.