Journée mondiale sans Tabac : le Sénégal dénonce les tactiques trompeuses de l'industrie

Ce vendredi 31 mai marque la célébration de la Journée mondiale sans Tabac. Cette année, le thème choisi est « produits du tabac et à base de nicotine : démasquons les tactiques de l’industrie du tabac ».



Une occasion saisie par le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour sensibiliser sur les dangers du tabac et des produits à base de nicotine. Il a souligné que "le tabagisme tue, non seulement les fumeurs, mais aussi les non-fumeurs".



Le ministère qui s’est basé sur les chiffres de l’OMS a révélé que 65.000 enfants décèdent chaque année dans le monde de maladies liées au tabagisme passif.



Il a, par ailleurs, dénoncé les stratégies utilisées par l’industrie du tabac pour attirer les jeunes qui sont sa principale cible par la création de différents parfums comme : « arômes sucrés (menthe, fraise, vanille)" mais aussi "de designs attrayants et publicités trompeuses qui masquent la dangerosité de ces produits". "Ces tactiques, fustige -t-il visent à banaliser la consommation de tabac et de nicotine, exposant les jeunes à des risques graves pour leur santé".