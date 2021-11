Nioro et Sandiara : De faux médicaments d’une valeur de 51 millions F Cfa et 680 kg de chanvre indien saisis

Les opérations de bouclage des réseaux de trafic international de stupéfiants et de médicaments se poursuivent sur toute l’étendue du territoire douanier. Lesdites opérations ont permis à la Douane de saisir près de 700 kg de chanvre indien, de la morphine et divers autres médicaments.



La dernière saisie en date est réalisée hier, jeudi 11 novembre 2021 à 15h entre Touba Saloum et Darou Salam Nioro dans la forêt de Keur Madiabel, département de Nioro. Les agents des Douanes de la Brigade commerciale de Keur Ayip engagés dans l’opération y ont intercepté d’importantes saisies de produits prohibés dont :



• 4 colis de chanvre indien d’un poids total de 400 Kg pour une contrevaleur estimée à 48 millions de francs CFA ;



• 4 sachets de 1000 comprimés soit 4000 comprimés testés positifs à la Morphine et dont la contrevaleur est estimée à 51 millions de francs CFA ;



• Divers autres faux médicaments d’une contrevaleur de 6 800 000 de francs CFA.

Soit une valeur totale de près de 106 millions de francs CFA.



L’Unité spéciale des Douanes sénégalaises dénommée Groupement Polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPRRF) de Thiès a, pour sa part, réalisé une saisie de 280 kilos de chanvre indien d'espèce BROWN à Sandiara. Le produit est conditionné en 13 ballots contenant 152 paquets au total. La contrevaleur valeur du chanvre indien saisi est estimée à 41.400.000 de francs CFA.



Le convoyeur a été appréhendé dans la forêt de Sandiara en possession de la marchandise prohibée. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu, de nationalité malienne, attendait vraisemblablement les commanditaires pour procéder à la livraison de la drogue.



L’enquête suit son cours en collaboration avec d’autres Forces de Défense et de sécurité pour appréhender les personnes impliquées et d'éventuels membres de ce réseau criminel.