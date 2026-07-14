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Diomaye Faye quitte Dakar pour participer aux obsèques de Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani



Diomaye Faye quitte Dakar pour participer aux obsèques de Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani
Le Président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar, ce mardi 14 juillet, à destination de Doha, où il doit participer aux participer aux obsèques de Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Émir et père de Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar.

Selon un communiqué de la présidence, Diomaye regagnera Dakar au terme de ce déplacement, le 15 juillet 2026.
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Charles KOSSONOU

Mardi 14 Juillet 2026 - 12:20


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