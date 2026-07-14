Candidature à l’ONU: Macky Sall confirme son audience prévue le vendredi 17 juillet avec Diomaye Faye

L’information avait été abondamment relayée par la presse. Ce mardi 14 juillet, dans un communiqué, l’ancien président sénégalais, Macky Sall, a confirmé qu’il sera reçu en audience le vendredi 17 juillet (15h, GMT) par son successeur Diomaye Faye, dans le cadre de sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).



«Dans le cadre des consultations et visites que j’ai entreprises en rapport avec ma candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU, je me rendrai au Sénégal le vendredi 17 juillet. Je remercie le président Diomaye Faye pour l’entretien que nous aurons à cette occasion», a écrit Macky Sall.



L’ancien chef d’Etat a néanmoins précisé qu’en «raison d’un agenda international particulièrement chargé» il repartira de Dakar «aussitôt» après l’entretien, avec l’espoir de «revenir une autre fois» pour rencontrer ses militants et sympathisants.



Pour rappel, depuis le 02 avril 2024, date marquant la passation de pouvoir avec Diomaye Faye, Macky Sall avait quitté Dakar sans y revenir. En ce qui concerne sa candidature, Diomaye Faye avait refusé de la cautionner, soutenant n’avoir pas été averti dans les règles.



Si depuis lors la position de l'actuel chef d'Etat semble avoir évolué, il fait face à la pression d'une partie de sa base militante et des victimes du régime de son prédécesseur. «Soutenir la candidature de Macky Sall serait pire qu’une trahison», avait écrit Guy Marius Sagna, député de Pastef (majorité parlementaire), allusion faite aux événements de 2021-2024, où au moins 65 personnes sont décédées dans des violences.