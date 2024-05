Nomination d'un nouveau DG au journal Le Soleil : le personnel liste ses attentes à Lamine Niang

Les travailleurs du quotidien national Le Soleil attendent avec impatience les premières actions de leur nouveau directeur général, Lamine Niang, espérant qu'il apportera un projet ambitieux et une vision renouvelée du service public de l'information. Ils expriment leur soutien à sa nomination, tout en soulignant l'importance d'un changement de cap après le départ de leur ancien directeur général, Yakham Mbaye.



Ndiol Maka Seck, le coordinateur du collège des délégués du Soleil, a exprimé leurs attentes sur les ondes de la radio RFM. Il a salué l'arrivée de Lamine Niang et a souligné la nécessité d'un renouveau au sein de l'entreprise.



" Ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui a un projet pour l'entreprise, pour Le Soleil, quelqu'un qui a un projet pour les travailleurs du journal, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne Direction. Donc je pense que s'il vient avec un projet, avec des idées ou souhaite l'épanouissement du personnel du quotidien, nous allons le soutenir. Parce que Le Soleil, c'est avant tout notre maison à nous, donc lui, il est le manager. C'est c'est lui qui fixe le cap et nous suivons", a exprimé Ndiol Maka Seck.



Il a conclu en affirmant que, malgré leur soutien, ils resteraient également actifs dans le processus, apportant leurs propres idées et connaissances de la maison pour contribuer au succès de l'entreprise sous la direction de Lamine Niang.



Diplômé d'un DESS en Technologie éducative, Lamine Niang a été nommé directeur général de la Société Sénégalaise de Presse et de publication Le Soleil, en remplacement de Yakham Mbaye, lors du Conseil des ministres du mercredi 15 mai.