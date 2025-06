Nomination de 35 nouveaux magistrats : Noo Lank salue l'oreille attentive du Président Diomaye

Après plusieurs mois de silence et de tensions autour du sort des nouveaux diplômés du Centre de Formation Judiciaire (CFJ), l’État a finalement procédé à leur nomination. Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), réuni ce jeudi sous la présidence du Chef de l’État, a entériné la nomination de 35 nouveaux magistrats.



Une décision saluée par Seydina Mouhamadou Malal Diallo, Secrétaire général du Collectif Noo Lank, qui y voit un tournant dans le traitement des revendications citoyennes.



« Je me réjouis de cette décision, qui vient réparer une injustice silencieuse que le peuple subissait sur les lenteurs judiciaires », a déclaré M. Diallo. « Je salue l’oreille attentive de nos gouvernants face à une interpellation citoyenne portée avec responsabilité, rigueur et de sérénité. »



Selon lui, cette réponse positive témoigne de l’efficacité d’un dialogue républicain lorsqu’il est mené avec loyauté et bonne foi.



« Cette issue favorable démontre que le dialogue démocratique, lorsqu’il est nourri d’arguments et de bonne foi, peut produire des résultats concrets. Elle prouve également que notre pays peut encore faire preuve d’écoute et de réactivité, lorsque l’intérêt général est en jeu », a-t-il ajouté.



Le responsable du collectif a également adressé ses félicitations aux magistrats nommés, saluant leur résilience dans un contexte d’incertitude. « Je tiens à féliciter chaleureusement ces nouveaux magistrats pour leur patience, leur résilience et leur mérite. Je leur souhaite une carrière exemplaire, bâtie sur les principes de justice, d’équité et de loyauté envers le peuple. »



Mais au-delà de cette décision salutaire, Seydina Mouhamadou Malal Diallo appelle les autorités à éviter que ce type de situation ne se reproduise.



« Que cette situation demeure une exception. Il est impératif de renforcer la planification des ressources humaines dans le secteur judiciaire, afin d’éviter que de jeunes professionnels, formés et opérationnels, ne soient laissés à la porte du service public. »



Pour conclure, il rappelle l’importance d’une justice forte et accessible dans une démocratie vivante. « La justice est une promesse républicaine. Elle mérite notre vigilance, notre engagement et notre constance. Nous continuerons notre mission de vigie citoyenne. »